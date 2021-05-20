Сергей Собянин открыл первый Московский международный онкологический форум

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В период пандемии коронавируса объем госпитализации онкологических больных в Москве вырос на 30 процентов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия первого Московского международного онкологического форума в четверг, 20 мая.

По его словам, пандемия не помешала госпитализации онкологических больных, а столичная система здравоохранения была готова оказать помощь каждому нуждающемуся москвичу.

Сергей Собянин подчеркнул, что в столице продолжается модернизация системы онкологической помощи. Глава города напомнил, что в Москве построили шесть многопрофильных онкологических центров.

В настоящее время также идет строительство порядка 100 тысяч квадратных километров новых корпусов больниц. Еще часть объектов находится на реконструкции. Кроме того, Москва закупила более двух тысяч единиц современного медицинского оборудования, добавил мэр.

— И, конечно, важнейшее звено — это морфологические лаборатории, которые сегодня созданы на самом высоком мировом уровне, что в свою очередь, конечно, позволило делать точные диагнозы, точную терапию. И это, конечно, значительно улучшило качество лечения и позволило нам перейти на новый стандарт обеспечения химиотерапии, лекарственного обеспечения, — отметил Сергей Собянин.

Он напомнил, что объединенная информация о пациентах с онкозаболеваниями находится на специально созданной электронной платформе, которая помогает врачам в лечении больных, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что москвичи смогут пройти медобследование в 58 центрах госуслуг.

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