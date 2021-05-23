Сергей Собянин рассказал о готовности столичных классов к ЕГЭ и ОГЭ

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Классы в школах столицы готовы для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 23 мая.

По словам главы города, в образовательных учреждениях подготовили техническую инфраструктуру и информационную систему для экзаменов.

— Самое главное, чтобы наши учащиеся были готовы сдавать Единый государственный экзамен, чтобы они получили возможность поступления в лучшие вузы нашей страны. Вот это самое главное в подготовке к ЕГЭ, — сказал Сергей Собянин в эфире «России 1».

Также мэр столицы выразил надежду, что в нынешнем году результаты ЕГЭ будут не ниже, чем в 2020-м.

Ранее сообщалось, что столичные школьники смогут узнать результаты итогового собеседования на портале mos.ru.

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