Сергей Собянин рассказал о готовности столичных классов к ЕГЭ и ОГЭ
Классы в школах столицы готовы для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 23 мая.
По словам главы города, в образовательных учреждениях подготовили техническую инфраструктуру и информационную систему для экзаменов.
— Самое главное, чтобы наши учащиеся были готовы сдавать Единый государственный экзамен, чтобы они получили возможность поступления в лучшие вузы нашей страны. Вот это самое главное в подготовке к ЕГЭ, — сказал Сергей Собянин в эфире «России 1».
Также мэр столицы выразил надежду, что в нынешнем году результаты ЕГЭ будут не ниже, чем в 2020-м.
Ранее сообщалось, что столичные школьники смогут узнать результаты итогового собеседования на портале mos.ru.
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