Москва готова: как пройдет сдача ЕГЭ и ГИА в столице в 2021 году

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Готовность системы образования Москвы к государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2021 году обсудили на заседании президиума правительства города. В столице для участия в государственной итоговой аттестации (ГИА) зарегистрировались 87 022 человека, в том числе более 67 тысяч выпускников этого года.

Для подготовки к экзаменам школьники могут сдавать тренировочные работы в формате ОГЭ и ЕГЭ, использовать ресурсы «Московской электронной школы», а также смотреть образовательные и просветительские передачи на Московском образовательном телеканале.

В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки досрочные периоды сдачи экзаменов отменили. При этом упростили правила сдачи экзаменов в соответствии с постановлением правительства РФ.

Так, аттестаты за девятый класс об основном общем образовании будут выдаваться на основании результатов государственной итоговой аттестации по двум предметам — русскому языку и математике. Девятиклассников освободили от сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ).

Выпускникам для получения аттестата, которые не собираются поступать в вузы, вместо ЕГЭ можно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Тем, кто планирует поступление в вуз, предстоит сдать ЕГЭ по русскому языку и предметам по выбору.

Единый государственный экзамен будут принимать в 361 пункте, которые располагаются во всех районах Москвы. Для 21 человека из-за состояния здоровья экзамен проведут на дому.

К контролю за проведением ЕГЭ в этом году будут привлекаться общественные наблюдатели. Кроме того, будет организована трансляция экзаменов в реальном времени, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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