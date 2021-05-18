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Почти 90 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Почти 90 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ в Москве

Иван Юминов

Город

Около 87 тысяч москвичей будут сдавать ЕГЭ в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 18 мая.

Почти 68 тысяч учащихся окончили школу в этом году, оставшиеся — в прошлом. В каждом районе столицы развернули 361 пункт приема экзамена.

Досрочные периоды проведения экзаменов отменены из-за ситуации с коронавирусом, отмечает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что тренировочный ЕГЭ по информатике прошли около 15 тысяч школьников из Москвы.

Читайте также: Маски, перчатки и нейросети: как пройдет ЕГЭ-2021

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