Почти 90 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ в Москве
Около 87 тысяч москвичей будут сдавать ЕГЭ в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 18 мая.
Почти 68 тысяч учащихся окончили школу в этом году, оставшиеся — в прошлом. В каждом районе столицы развернули 361 пункт приема экзамена.
Досрочные периоды проведения экзаменов отменены из-за ситуации с коронавирусом, отмечает официальный сайт мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что тренировочный ЕГЭ по информатике прошли около 15 тысяч школьников из Москвы.
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