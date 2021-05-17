Маски, перчатки и нейросети: как пройдет ЕГЭ-2021

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В России определены даты проведения Единого государственного экзамена. Он пройдет с 31 мая по 17 июля, говорится в приказе Министерства просвещения, размещенном на официальном портале правовой информации. О том, каким будет порядок государственной итоговой аттестации для одиннадцатиклассников, — в материале «Вечерней Москвы».

Когда будет проходить ЕГЭ

Основной этап экзаменов пройдет с 31 мая по 25 июня согласно расписанию. Тестировать учеников для поступления в вузы будут по 15 предметам.

Так, 31 мая выпускники будут сдавать географию, литературу и химию, 3 и 4 июня — русский язык, 7 июня — математику профильного уровня, 11 июня — историю и физику, 15 июня — обществознание, 18, 21, 22 июня — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский). А 24 и 25 июня ребят ждут на информатике и информационно-коммуникативных технологиях (ИКТ).

Даты пересдачи

По уважительным причинам или из-за совпадения дат по каким-то предметам, а также из-за апелляции или аннулирования результатов для сдачи экзаменов предусмотрены резервные дни. Они начинаются 28 июня. В этот день можно будет написать ЕГЭ по всем предметам, кроме химии, математики, обществознания, физики, информатики и ИКТ.

29 июня не будут принимать экзамены по русскому языку, биологии, географии, литературе и истории. По любому из предметов экзамены можно будет сдать 2 и 17 июля. 12 июля не будет тестирования по русскому языку, химии, математике, обществознанию, физике, информатике и ИКТ. 13 июля будет экзамен только по русскому языку. 14 июля — по всем предметам, кроме русского языка, литературы, географии, истории и биологии.

Сколько будут длиться экзамены

Все экзамены будут начинаться в 10 утра по местному времени.

Министерство просвещения установило для каждого предмета свой тайминг. На ЕГЭ по русскому языку и химии отведено три часа 30 минут. На экзамены по географии и письменную часть по иностранным языкам будет дано три часа.

На математику, физику, литературу, информатику и ИКТ, а также обществознание, историю, биологию выделено три часа 55 минут. Это будут самые продолжительные экзамены. Самой короткой станет устная часть по иностранным языкам: на китайский отведено 12 минут, на остальные четыре языка — 15.

Шпаргалок с собой приносить нельзя, а также брать в руки телефоны. Однако можно использовать линейки и транспортиры без справочной информации, непрограммируемые калькуляторы и аудиогарнитуру, не имеющую доступа в интернет, а также различные таблицы по химии.

За нарушителями будут следить 100 тысяч камер по всей стране, причем задействуют для этого и искусственный интеллект. Если нейросеть заметит нетипичное поведение ученика, а экзаменаторы выяснят, что он достал мобильник или какую-то подсказку, его удалят с экзамена.

ЕГЭ не для всех

Особенность 2021 года — это то, что сдавать ЕГЭ будут только те, кому предметы нужны для поступления в вузы, а таких детей 724 тысячи. Остальные смогут получить аттестат зрелости, написав только Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике. ГВЭ состоится 25 и 28 мая.

Сдающим Единый государственный экзамен для получения аттестата достаточно будет написать только ЕГЭ по русскому языку.

Для поступления в вуз нужно набрать как минимум 36 баллов по данному предмету. Если минимальный балл не набран ни в основные дни, ни в резервные, аттестат получить летом не удастся, независимо от результатов по другим учебным дисциплинам. Пересдача будет возможна только в сентябре и уже в формате ГВЭ.

Как оспорить результаты

В случае нарушения порядка проведения экзамена или несогласия с выставленными баллами можно подать апелляцию. В первом случае это делается в день ЕГЭ, не покидая места сдачи, а во втором — в течение двух рабочих дней после получения результатов. Для этого нужно написать заявление в своей школе.

Результаты тестирования могут быть пересмотрены как в сторону улучшения, так и ухудшения. На их пересмотр можно взять с собой родителей или репетитора с нотариально оформленной доверенностью. В регионах апелляцию могут проводить дистанционно.

Маски и перчатки остаются

С учетом того что прежний формат образовательного процесса был нарушен пандемией COVID-19, в этом году в регламенте проведения экзаменов будет ряд противоэпидемических особенностей, хотя в целом они существенно не отличаются от прошлого года.

В частности, сохраняются генеральная уборка классов, наличие дозаторов с антисептиками и термометрия.

Рассадка на экзаменах, как и в прошлом году, будет зигзагообразной — по одному человеку за партой и с социальным дистанцированием в 1,5 метра. Персонал пунктов сдачи должен быть в масках и перчатках. Для самих выпускников это необязательно, и если будет душно или неудобно, то маску можно снять.

Читайте также: «Вгоним детей в стресс»: в Госдуме назвали сроки отмены ЕГЭ