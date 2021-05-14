«Вгоним детей в стресс»: в Госдуме назвали сроки отмены ЕГЭ

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ЕГЭ в России отменят не раньше чем через пять лет, хотя в силу сложности вопроса процесс может растянуться и на десятилетие. Об этом «Вечерней Москве» заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.

Ранее парламентарий выразил уверенность, что Единый государственный экзамен в РФ будет упразднен. По мнению депутата, ни ЕГЭ, ни сама система, в которой он действует, себя не оправдали. В этой связи от такого формата испытаний стоит отказаться в пользу традиционного, отмечал Зайцев.

В беседе с «ВМ» законодатель уточнил, что на сегодняшний день несколько законопроектов, посвященных отмене ЕГЭ, были внесены в Госдуму на рассмотрение.

— Некоторые из них популистские, другие — более серьезные. Также что-то по этой теме рассматривается в правительстве, — сказал замглавы комитета ГД по образованию и науке.

Он подчеркнул, что в 2021 году Единый госэкзамен точно не отменят, поскольку данный вопрос невозможно грамотно решить за год. По словам депутата, это будет длительный процесс, к которому нужно подготовиться.

— Программа растянется на десятилетие, — считает Зайцев.

«Взять и отменить» ЕГЭ в один миг, по мнению парламентария, нельзя, поскольку есть риск, что мы можем «вогнать детей в стресс».

— Сейчас первоклассники уже понимают, что через 9–11 лет им предстоит некое сложное мероприятие, которое называют либо ОГЭ, либо ЕГЭ. Первоклашки еще не понимают, что это вообще такое, но осознают, что все их обучение сводится к подготовке к этому мероприятию, — рассказал парламентарий. — Если мы прямо в этом году все сделаем, то в очередной раз вгоним детей в стресс. Должно пройти 5–7 лет.

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