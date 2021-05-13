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Российские абитуриенты в этом году смогут подать документы очно и дистанционно
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российские абитуриенты в этом году смогут подать документы очно и дистанционно

Иван Юминов

Образование

Российские абитуриенты в этом году смогут подать документы очно и дистанционно. Об этом заявил министр науки и высшего образования страны Валерий Фальков в четверг, 13 мая.

— Прием в вузы будет проходить с учетом опыта, полученного в условиях пандемии, то есть абитуриенты смогут подавать документы на поступление как очно, так и дистанционно, — рассказал министр.

Кроме того, Фальков уточнил, что учебный год в вузах страны планируется начать 1 сентября, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что школьники смогут настроиться на ЕГЭ благодаря сценарию классного часа в МЭШ.

Читайте также: Абитуриенты с 2021 года смогут подать до 10 заявлений в пять разных вузов РФ

Министерство образованияприем абитуриентоввузы РФ
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