Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российские абитуриенты в этом году смогут подать документы очно и дистанционно. Об этом заявил министр науки и высшего образования страны Валерий Фальков в четверг, 13 мая.

— Прием в вузы будет проходить с учетом опыта, полученного в условиях пандемии, то есть абитуриенты смогут подавать документы на поступление как очно, так и дистанционно, — рассказал министр.

Кроме того, Фальков уточнил, что учебный год в вузах страны планируется начать 1 сентября, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что школьники смогут настроиться на ЕГЭ благодаря сценарию классного часа в МЭШ.

Читайте также: Абитуриенты с 2021 года смогут подать до 10 заявлений в пять разных вузов РФ