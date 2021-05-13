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Абитуриенты с 2021 года смогут подать до 10 заявлений в пять разных вузов РФ
Фото: Андрей Объедков, Вечерняя Москва

Абитуриенты с 2021 года смогут подать до 10 заявлений в пять разных вузов РФ

Анастасия Прохорова

Образование

Поступающие с 2021 года смогут подать до 10 заявлений в пять различных вузов России, сообщает РИА Новости.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что с этого года абитуриенты смогут подавать до десяти заявлений в пять разных университетов страны.

— Мы расширили возможности абитуриентам по выбору направлений подготовки. Так, если в предыдущие годы абитуриенты имели право подавать заявления на поступление по трем специальностям и направлениям не более чем в пять вузов, то с этого года поступающие смогут подать до десяти заявлений в пять разных университетов, — заявил Фальков.

Также он отметил, что начиная с 2021 года у институтов есть возможность проводить общий конкурс на несколько родственных направлений.

Напомним, приемная кампания в российских вузах начнется 20 июня и продлится до 17 августа 2021 года. Об этом свидетельствуют данные приказа Министерства науки и высшего образования России. Уточняется, что 29 июля завершится прием документов от абитуриентов, которые поступают в вуз без вступительных испытаний. В этот же день закончится проведение дополнительных экзаменов.

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Высшее образованиепоступление в вузвузы РФ
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