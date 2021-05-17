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Тренировочный ЕГЭ по информатике прошли около 15 тысяч школьников из Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Тренировочный ЕГЭ по информатике прошли около 15 тысяч школьников из Москвы

Иван Юминов

Город

Тренировочный ЕГЭ по информатике и ИКТ прошли около 15 тысяч школьников из Москвы. Об этом сообщили в столичном департаменте образования и науки в понедельник, 17 мая.

— Около 15 тысяч столичных школьников приняли участие в тренировочном мероприятии в форме ЕГЭ по информатике и ИКТ 15 мая, — рассказали в ведомстве.

Результаты экзамена появятся в личных кабинетах учащихся на официальном сайте мэра Москвы не позднее 27 мая, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее эксперт рассказала, как подготовиться к ЕГЭ за две недели.

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информатикамосковские школьникиЕГЭ
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