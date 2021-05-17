Эксперт рассказала, как подготовиться к ЕГЭ за две недели

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Первый предмет Единого государственного экзамена российские школьники будут сдавать уже 31 мая. Чтобы тестирование прошло успешно, стоит соблюдать несколько рекомендаций от специалиста. Как за две недели подготовиться к ЕГЭ, «ВМ» рассказала преподаватель-методист, эксперт ЕГЭ, член Национального общества прикладной лингвистики факультета иностранных языков МГУ им. М. В. Ломоносова Инесса Васильева.

По мнению педагога, во-первых, стоит выписать наиболее сложные темы. Именно им и нужно уделить время на этапе заключительной подготовки к экзаменам. Во-вторых, необходимо составить план повторения этих тем по всем предметам, которые школьник будет сдавать, считает собеседница «ВМ». По ее словам, это значительно поможет во время реального тестирования.

— Не забудь про тайминг! Умение распределить время на экзамене — важный навык, который нужно нарабатывать. Поставь таймер и засеки время на самые сложные задания. Часто ребятам просто не хватает минут именно на последние задания. Тайминг особенно актуален при подготовке к устной части. Ты можешь, например, блестяще говорить на иностранном языке, но не уложиться в отведенное время. Чтобы этого не произошло, просто заранее потренируйся с секундомером, — сказала Васильева.

Также учитель посоветовала школьникам «попробовать почувствовать предмет в целом». То есть важна не только практика, но и понимание связей и закономерностей в каждой учебной дисциплине, уточнила собеседница «ВМ». По мнению эксперта, выпускнику не стоит перебарщивать с подготовкой к ЕГЭ, необходимо давать себе время на отдых — немного прогуляться, пообщаться с друзьями, поесть свежих фруктов. Именно в таком балансе, считает преподаватель-методист, удастся сохранить мотивацию.

— Вдохновляйся интересными роликами в Сети про то направление, которым интересуешься. Читай статьи об известных людях, добившихся успеха в этой сфере. Так получится поддерживать мотивацию, — добавила эксперт ЕГЭ.

По словам преподавателя-методиста, российским выпускникам также стоит отнестись к экзаменам с философской мудростью. Не умалять, но и не преувеличивать значение этого этапа жизни, заключила Васильева.

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