Эксперт рассказала, как подготовиться к ЕГЭ за две недели
Первый предмет Единого государственного экзамена российские школьники будут сдавать уже 31 мая. Чтобы тестирование прошло успешно, стоит соблюдать несколько рекомендаций от специалиста. Как за две недели подготовиться к ЕГЭ, «ВМ» рассказала преподаватель-методист, эксперт ЕГЭ, член Национального общества прикладной лингвистики факультета иностранных языков МГУ им. М. В. Ломоносова Инесса Васильева.
По мнению педагога, во-первых, стоит выписать наиболее сложные темы. Именно им и нужно уделить время на этапе заключительной подготовки к экзаменам. Во-вторых, необходимо составить план повторения этих тем по всем предметам, которые школьник будет сдавать, считает собеседница «ВМ». По ее словам, это значительно поможет во время реального тестирования.
— Не забудь про тайминг! Умение распределить время на экзамене — важный навык, который нужно нарабатывать. Поставь таймер и засеки время на самые сложные задания. Часто ребятам просто не хватает минут именно на последние задания. Тайминг особенно актуален при подготовке к устной части. Ты можешь, например, блестяще говорить на иностранном языке, но не уложиться в отведенное время. Чтобы этого не произошло, просто заранее потренируйся с секундомером, — сказала Васильева.
Также учитель посоветовала школьникам «попробовать почувствовать предмет в целом». То есть важна не только практика, но и понимание связей и закономерностей в каждой учебной дисциплине, уточнила собеседница «ВМ». По мнению эксперта, выпускнику не стоит перебарщивать с подготовкой к ЕГЭ, необходимо давать себе время на отдых — немного прогуляться, пообщаться с друзьями, поесть свежих фруктов. Именно в таком балансе, считает преподаватель-методист, удастся сохранить мотивацию.
— Вдохновляйся интересными роликами в Сети про то направление, которым интересуешься. Читай статьи об известных людях, добившихся успеха в этой сфере. Так получится поддерживать мотивацию, — добавила эксперт ЕГЭ.
По словам преподавателя-методиста, российским выпускникам также стоит отнестись к экзаменам с философской мудростью. Не умалять, но и не преувеличивать значение этого этапа жизни, заключила Васильева.
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