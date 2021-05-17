Около 1,3 миллиона девятиклассников напишут контрольные работы в этом году

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Около 1,3 миллиона учеников девятых классов в России напишут контрольные работы по одному из учебных предметов по выбору с 18 по 21 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора в понедельник, 17 мая.

Там напомнили, что в этом году проведение ОГЭ было отменено. Вместо основного госэкзамена девятиклассники напишут контрольные работы.

Так, 18 мая пройдут контрольные работы по биологии, литературе, информатике и ИКТ. Написать работы по физике и истории школьники смогут 19 мая, по обществознанию и химии — 20 мая, а по географии и иностранным языкам — 21 мая.

В ведомстве пояснили, что писать контрольные работы по обществознанию в этом году будут свыше 428 тысяч выпускников, по географии — около 266 тысяч, а по информатике — более 230 тысяч учеников.

Читайте также: Эксперт рассказала, как подготовиться к ЕГЭ за две недели