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Столичные школьники смогут узнать результаты итогового собеседования на портале mos.ru
Заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Наталия Киселева пробует сдать Единый государственный экзамен по русскому языку / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Столичные школьники смогут узнать результаты итогового собеседования на портале mos.ru

Анастасия Волоснова

Город

Московские школьники смогут узнать результаты итогового собеседования и сочинения на портале mos.ru. Об этом рассказала руководитель регионального центра обработки информации Москвы Оксана Карклина.

Отмечается, что около 68 тысяч одиннадцатиклассников написали итоговое сочинение, а более 94 тысяч девятиклассников прошли итоговое собеседование.

Ознакомиться с результатами двух испытаний, которые допускают школьников к ОГЭ и ЕГЭ, можно будет на портале mos.ru.

— 17 мая в дополнительный срок итоговое собеседование прошли более 400 участников. Итоговое сочинение в дополнительный срок 19 мая написали свыше 500 человек, — уточнила Оксана Карклина.

Кроме того, ученики смогут узнать результаты двух испытаний в своих школах, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что москвичи вновь смогут записать детей на спортивное тестирование на mos.ru.

Читайте также: Более 250 тысяч москвичей воспользовались ЭМК после запуска автоматического доступа

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