Москвичи вновь смогут записать детей на спортивное тестирование на mos.ru

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На портале mos.ru вновь можно записать детей на спортивное тестирование в специальных центрах. Об этом рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Иванов.

Эксперты в спортивных учреждениях помогут москвичам определить, какой вид спорта больше всего подходит их детям.

— Спортивное тестирование помогает родителям подобрать для ребенка наиболее подходящий вид физической активности. Портал mos.ru позволяет записаться на тестирование наиболее простым и комфортным способом, — отметил Дмитрий Иванов.

По его словам, программу «Помощь родителям в выборе вида спорта для детей» запустили в 2017 году. Со старта проекта его услугами воспользовались более 16 тысяч раз.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году центры не работали, но в настоящее время запись на тестирование вновь решили открыть.

— Центры тестирования располагаются на базе объектов департамента спорта и Департамента образования и науки города Москвы и работают по будням с 09:00 до 18:00. В настоящее время открыта запись в пять центров, — пояснил руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев.

Он уточнил, что тестирование могут пройти дети от 5,5 года до 12 лет. Специалисты будут оценивать изначальный уровень физической подготовки ребенка, после чего смогут подобрать для него лучший вид спорта. Кроме того, на портале mos.ru тест можно пройти в онлайн-формате, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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