Более 250 тысяч москвичей воспользовались ЭМК после запуска автоматического доступа

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В два раза больше москвичей впервые воспользовались электронной медицинской картой (ЭМК) после появления функции автоматического доступа. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, за месяц более 250 тысяч жителей Москвы начали использовать ЭМК.

— В прошлом месяце по решению мэра Москвы всем пользователям с полной учетной записью на mos.ru автоматически открыли доступ к электронной медкарте. Автоматический доступ позволяет не ждать несколько дней проверки данных, а сразу же начать следить за своим здоровьем со смартфона, — пояснила Анастасия Ракова.

Уточняется, что полностью заполнить профиль можно через портал госуслуг, а заявка на доступ к ЭМК подается на портале mos.ru. Если учетная запись заявителя стандартная, а не полная, то ему придется ждать открытия доступа в течение пяти рабочих дней, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл первый Московский международный онкологический форум.

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