Сергей Собянин открыл Музей нефти на Сретенском бульваре

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Россия, Москва, Сретенский бульвар Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин и президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов открыли Музей нефти на Сретенском бульваре. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, российская нефтяная отрасль занимает весомую долю в промышленности, бюджете и индустриализации страны. В Москве нет нефтяных вышек, нефтяных месторождений, но в городе имеются большие отряды людей, двигающих академическую науку, прикладную, образование, которое работает на нефтяную отрасль России.

— Без нефтяной отрасли, наверное, не было бы России в том понимании, в котором мы ее знаем, — отметил Сергей Собянин.

Мэр Москвы напомнил, что первый узей нефти был открыт на ВДНХ. Он посвящен больше образовательным процессам и рассказывает о нефтедобыче, транспортировке и переработке. Музей на Сретенском бульваре посвящен истории нефтяной отрасли России. На площади музея организовано более 20 тематических зон. Здесь будут проводить обзорные и специализированные экскурсии, научные конференции, семинары, тематические встречи и занятия со студентами.

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