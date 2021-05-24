Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сергей Собянин открыл Музей нефти на Сретенском бульваре
Фото: АГН Москва

Сергей Собянин открыл Музей нефти на Сретенском бульваре

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Сретенский бульвар Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин и президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов открыли Музей нефти на Сретенском бульваре. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, российская нефтяная отрасль занимает весомую долю в промышленности, бюджете и индустриализации страны. В Москве нет нефтяных вышек, нефтяных месторождений, но в городе имеются большие отряды людей, двигающих академическую науку, прикладную, образование, которое работает на нефтяную отрасль России.

— Без нефтяной отрасли, наверное, не было бы России в том понимании, в котором мы ее знаем, — отметил Сергей Собянин.

Мэр Москвы напомнил, что первый узей нефти был открыт на ВДНХ. Он посвящен больше образовательным процессам и рассказывает о нефтедобыче, транспортировке и переработке. Музей на Сретенском бульваре посвящен истории нефтяной отрасли России. На площади музея организовано более 20 тематических зон. Здесь будут проводить обзорные и специализированные экскурсии, научные конференции, семинары, тематические встречи и занятия со студентами.

Читайте также: Сергей Собянин рассказал о благоустройстве в Дмитровском переулке и на Шаболовке

нефтьмузейСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Ринат Еникеев
Ринат Еникеев

Безопасность детей — это наша работа

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ненависть к людям и кошкам: почему психам в России так сложно помочь

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Зачем собственникам жилья нужны спецсчета

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Парадокс Сахарова: как создатель бомбы превратился в пацифиста

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Все мнения
О проекте