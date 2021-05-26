Кальянную на Сущевском Валу опечатали за нарушение антиковидных мер
Заведение расположено по адресу улица Сущевский Вал, дом 71. Сотрудники ведомства осмотрели помещение кальянной 21 мая и установили, что в заведении нарушали меры, направленные против COVID-19.
Установлено, что в кальянной не обеспечивали ношение масок и перчаток для посетителей и работников. Перед входом в заведение не проводилась проверка температуры. Кроме того, обнаружилось, что в помещении была нехватка дезинфицирующих средств.
Роспотребнадзор принял решение опечатать кальянную на 90 суток. Уточняется, что материалы дела направили в Останкинский районный суд, пишет агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что количество проверок бизнеса Роспотребнадзором выросло в 3,5 раза в 2020 году.
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