Столичные врачи вылечили еще 2520 пациентов с COVID-19 за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Столичные врачи вылечили еще 2520 пациентов с COVID-19 за последние сутки. Об этом рассказали в Telegram-канале оперштаба в среду, 26 мая.

Всего за время пандемии в Москве вылечились 1 049 246 пациентов с коронавирусом.

За последние 24 часа было подтверждено 2416 новых случаев COVID-19, госпитализированы 965 человек, 62 пациента скончались.

Фото: Оперштаб

Всего в России за все время пандемии было зарегистрировано 5 026 168 случаев COVID-19. За все время скончались 119 600 человек, выздоровели 4 642 090 пациентов.

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