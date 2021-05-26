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Столичные врачи вылечили еще 2520 пациентов с COVID-19 за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Столичные врачи вылечили еще 2520 пациентов с COVID-19 за сутки

Анастасия Волоснова

Город

Столичные врачи вылечили еще 2520 пациентов с COVID-19 за последние сутки. Об этом рассказали в Telegram-канале оперштаба в среду, 26 мая.

Всего за время пандемии в Москве вылечились 1 049 246 пациентов с коронавирусом.

За последние 24 часа было подтверждено 2416 новых случаев COVID-19, госпитализированы 965 человек, 62 пациента скончались.

Столичные врачи вылечили еще 2520 пациентов с COVID-19 за суткиФото: Оперштаб

Всего в России за все время пандемии было зарегистрировано 5 026 168 случаев COVID-19. За все время скончались 119 600 человек, выздоровели 4 642 090 пациентов.

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