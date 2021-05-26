Коронавирус выявили у 8373 человек в России за сутки

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в России выявлено 8,4 тысячи случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в среду, 26 мая.

В стране за последние 24 часа зафиксировали 8373 новых случая коронавируса. Из них 12,1 процента не имели клинических проявлений заболевания. Всего за сутки скончались в РФ 406 человек, выздоровели 9135 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев выявили в Москве — 2416, Санкт-Петербурге — 839 и Московской области — 744.

Фото: Стопкоронавирус.рф

В России за все время пандемии было зарегистрировано 5 026 168 случаев COVID-19. За все время скончались 119 600 человек, выздоровели 4 642 090 пациентов.

Ранее сообщалось, что число скончавшихся от коронавируса в мире приблизилось к 3,5 миллиона.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Госдуме предложили добавить вакцину от COVID-19 в национальный календарь прививок