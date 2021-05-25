Госдуме предложили добавить вакцину от COVID-19 в национальный календарь прививок

Фото: Пресс-служба Госдумы

Правительство России внесло в Государственную думу (Госдуму) законопроект о включении прививки от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок. Это следует из документа, размещенного в базе Госдумы во вторник, 25 мая.

— Предлагаемые законопроектом изменения позволят осуществлять закупку профилактических лекарственных препаратов против новой коронавирусной инфекции COVID-19 за счет средств федерального бюджета РФ, — говорится в пояснительной записке к документу на сайте.

Ранее министр здравоохранения страны Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в регионах России.

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