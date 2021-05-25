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МИД РФ: В Евросоюзе хотят устроить «вакцинную войну» против России
Фото: МИД РФ

МИД РФ: В Евросоюзе хотят устроить «вакцинную войну» против России

Юлия Павлушова

Внешняя политика

Некоторые страны Европейского союза критикуют российские вакцины от COVID-19, тем самым развязывая «вакцинные войны». Об этом во вторник, 25 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что во Франции в негативных красках высказывались о том, что Россия и Китай ведут некую «вакцинную дипломатию». Также представитель МИД добавила, что некоторые страны Европы искусственно создают «политический ажиотаж» вокруг гуманитарной темы.

— Если эти вакцинные войны ведутся, то против нас. Это бесконечный поток лжи, — сказала Мария Захарова в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Ранее сообщалось, что третий российский самолет с препаратами от COVID-19 приземлился в Индии.

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вакцинаМария ЗахароваМИД РФ
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