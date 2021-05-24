Президент Боливии привился «Спутником V»

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Президент Боливии Луис Арсе привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщает Боливийское информационное агентство в понедельник, 24 мая.

— Полагаю, что это станет сигналом для населения, чтобы люди обратились в прививочные центры. Кто этого еще не сделал — за первой дозой, а тем, кому пора сделать еще один укол, — за второй, — сказал президент.

В Боливии, кроме «Спутника V», используются препараты от коронавируса производства британско-шведской AstraZeneca и китайской Sinopharm. К настоящему времени более миллиона граждан Боливии уже получили как минимум одну дозу вакцины.

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