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Более десяти случаев индийского штамма COVID-19 обнаружили в России

Более десяти случаев индийского штамма COVID-19 обнаружили в России

Иван Юминов

Здоровье

В России выявили 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в понедельник, 24 мая.

— Официально было выявлено 14 случаев индийского штамма коронавируса в России, возможно, уже больше, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Ранее ученые выяснили, что трехкратное введение «ЭпиВакКороны» может быть полезно для людей старше 65 лет.

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