Ученые выяснили, что трехкратное введение «ЭпиВакКороны» может быть полезно для людей старше 65 лет

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Трехкратное введение препарата от коронавируса «ЭпиВакКорона» рекомендовано людям старше 65 лет для повышения иммунологической эффективности. Об этом говорится в научном исследовании ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, которое проводилось с 12 декабря 2020 года по 15 мая 2021 года среди 807 сотрудников.

— В целом иммунологическая эффективность вакцинации выше у лиц женского пола и характеризуется обратно пропорциональной зависимостью от возраста, что позволяет рекомендовать в возрастной группе лиц старше 65 лет введение третьей дозы вакцины для повышения иммунологической эффективности вакцинации, — говорится в сообщении.

В результате исследования специалисты установили, что 95,8 процента вакцинируемых не заболели, хотя и контактировали с источником COVID-19. По мнению экспертов, это свидетельствует об эффективности препарата, сообщается на сайте COVID-19 Preprints.

Напомним, в России были созданы три вакцины для профилактики COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее сообщалось, что число полностью привитых от COVID-19 российских граждан на сегодняшний день составляет более 10 миллионов, всего в России сделано свыше 25 миллионов прививок.

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