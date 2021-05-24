Ученые выяснили, что трехкратное введение «ЭпиВакКороны» может быть полезно для людей старше 65 лет
Трехкратное введение препарата от коронавируса «ЭпиВакКорона» рекомендовано людям старше 65 лет для повышения иммунологической эффективности. Об этом говорится в научном исследовании ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, которое проводилось с 12 декабря 2020 года по 15 мая 2021 года среди 807 сотрудников.
— В целом иммунологическая эффективность вакцинации выше у лиц женского пола и характеризуется обратно пропорциональной зависимостью от возраста, что позволяет рекомендовать в возрастной группе лиц старше 65 лет введение третьей дозы вакцины для повышения иммунологической эффективности вакцинации, — говорится в сообщении.
В результате исследования специалисты установили, что 95,8 процента вакцинируемых не заболели, хотя и контактировали с источником COVID-19. По мнению экспертов, это свидетельствует об эффективности препарата, сообщается на сайте COVID-19 Preprints.
Напомним, в России были созданы три вакцины для профилактики COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
Ранее сообщалось, что число полностью привитых от COVID-19 российских граждан на сегодняшний день составляет более 10 миллионов, всего в России сделано свыше 25 миллионов прививок.
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