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Более 10 миллионов россиян полностью привились от коронавируса
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Более 10 миллионов россиян полностью привились от коронавируса

Полина Долганова

Общество

Число полностью привитых от COVID-19 российских граждан на сегодняшний день составляет более 10 миллионов, всего в России сделано свыше 25 миллионов прививок. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщил глава Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Василий Акимкин в ходе международного конгресса по инфекционным болезням.

Напомним, масштабная вакцинация населения проводится в РФ в связи с поручением президента России Владимира Путина с 18 января 2021 года. Чаще всего граждане России выбирают для прививки отечественный препарат «Спутник V», пишет Интерфакс.

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