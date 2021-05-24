Участники акции «Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе» получили почти 168 миллионов баллов

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В рамках программы «Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе» свои призовые карты в пунктах вакцинации получили уже более 68 тысяч жителей столицы. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Принять участие в программе могут москвичи старше 60 лет после того, как они пройдут процедуру вакцинации от COVID-19. В рамках акции участники получают призовые баллы, которые можно потратить при покупке товаров и услуг в партнерских магазинах. На данный момент разыграно уже 168 миллионов баллов.

— Более 68 тысяч человек получили призовые карты в пунктах вакцинации, а еще свыше 87 тысяч горожан получили баллы на сайте. В программе приняли участие более 155 тысяч человек, — написали на сайте мэра столицы.

Подарочную карту или баллы в электронном виде можно получить после прививки от COVID-19 в одном из пунктов вакцинации. Программа действует до 1 июля. Для активации электронных баллов необходимо зарегистрироваться на сайте программы.

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