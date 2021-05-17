Лето совсем скоро: врачи советуют сделать прививку от COVID-19 в начале дачного сезона

Фото: Николай Темников

В Москве набирает популярность программа «Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе». Напомним, что она предназначена для москвичей старше 60 лет, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Каждый, кто сделал прививку, получает подарочную карту на 1000 призовых баллов, балл равен 1 рублю. Их можно потратить на приобретение товаров и услуг у партнеров программы: магазинов, кафе, аптеках и других.

— Мы, врачи, очень рады тому, что все больше москвичей проходят вакцинацию, — прокомментировала главный врач детской поликлиники № 7 Елена Кац. — Сделать прививку от COVID-19 в Москве очень просто благодаря широкой сети кабинетов вакцинации в медицинских организациях, большому количеству удобных каналов записи, работе мобильных бригад, где можно пройти вакцинацию даже не записываясь предварительно. С недавнего времени прививку можно сделать и в павильонах «Здоровая Москва», которые работают в популярных городских парах и зонах отдыха. С учетом того, что начался дачный сезон, и многие планируют надолго уехать, я рекомендую не тянуть с вакцинацией. Тем более что люди часто ездят на дачу в общественном транспорте, везут внуков к бабушкам и дедушкам, количество социальных контактов вырастает и, соответственно, возрастает риск заражения. А для тех, кто успеет сделать прививку до 1 июля, приятным сюрпризом станет участие в программе «Миллион призов»

Ранее сообщалось, что уже свыше 100 тысяч москвичей получили подарочные карты по программе «Миллион призов». Баллы можно получить также в электронном виде, если зарегистрироваться на сайте и ввести номер полиса ОМС.

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