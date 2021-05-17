Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Лето совсем скоро: врачи советуют сделать прививку от COVID-19 в начале дачного сезона
Фото: Николай Темников

Лето совсем скоро: врачи советуют сделать прививку от COVID-19 в начале дачного сезона

Василий Плиткин

Общество

В Москве набирает популярность программа «Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе». Напомним, что она предназначена для москвичей старше 60 лет, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Каждый, кто сделал прививку, получает подарочную карту на 1000 призовых баллов, балл равен 1 рублю. Их можно потратить на приобретение товаров и услуг у партнеров программы: магазинов, кафе, аптеках и других.

— Мы, врачи, очень рады тому, что все больше москвичей проходят вакцинацию, — прокомментировала главный врач детской поликлиники № 7 Елена Кац. — Сделать прививку от COVID-19 в Москве очень просто благодаря широкой сети кабинетов вакцинации в медицинских организациях, большому количеству удобных каналов записи, работе мобильных бригад, где можно пройти вакцинацию даже не записываясь предварительно. С недавнего времени прививку можно сделать и в павильонах «Здоровая Москва», которые работают в популярных городских парах и зонах отдыха. С учетом того, что начался дачный сезон, и многие планируют надолго уехать, я рекомендую не тянуть с вакцинацией. Тем более что люди часто ездят на дачу в общественном транспорте, везут внуков к бабушкам и дедушкам, количество социальных контактов вырастает и, соответственно, возрастает риск заражения. А для тех, кто успеет сделать прививку до 1 июля, приятным сюрпризом станет участие в программе «Миллион призов»

Ранее сообщалось, что уже свыше 100 тысяч москвичей получили подарочные карты по программе «Миллион призов». Баллы можно получить также в электронном виде, если зарегистрироваться на сайте и ввести номер полиса ОМС.

Читайте также: Доктор Елена Кац: Родители имеют право контролировать питание детей в школах

прививкаврачкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И на клумбах будут лампочки цвести

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Необъявленная кибервойна: опять во всем виноваты русские

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Откроем центр услуг для креативной индустрии

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы вакцины хватило всем

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Все мнения
О проекте