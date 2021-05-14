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Доктор Елена Кац: Родители имеют право контролировать питание детей в школах
Фото: Николай Темников

Доктор Елена Кац: Родители имеют право контролировать питание детей в школах

Василий Плиткин

Общество

Главный врач поликлиники № 7, муниципальный депутат района Вешняки Елена Кац призвала поставить школьное питание под родительский контроль. Об этом она заявила на встрече с педагогами и родителями учеников школы № 1512. Больше всего вопросов задавалось по поводу меню школьных столовых и качества блюд.

— Дети находятся в школе несколько часов, поэтому важно обеспечить их не просто горячими блюдами, но здоровым питанием, — сказала доктор Кац. — Разумеется, за этим следят сотрудники образовательных учреждений, однако детское питание — настолько важная тема, что лишнего контроля здесь не бывает. Поэтому я предлагаю, чтобы представители родительского комитета получили право снимать пробы в школьных столовых. Кроме того, считаю необходимым обеспечить бесплатным горячим питанием всех детей, которые находятся в школе позже 13:00 или свыше шести часов.

Она также добавила, что родители должны иметь право требовать смены поставщика школьного питания, если их не устроит качество и меню.

По мнению специалистов, школьник, получающий полноценные завтраки и обеды, меньше устает и демонстрирует хорошую успеваемость. При этом, составляя школьное меню, важно учесть калорийность блюд, поскольку питание должно компенсировать высокие энергетические затраты подвижных детей.

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