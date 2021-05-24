ВОЗ: Около 115 тысяч медработников погибли из-за коронавируса

Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0

В мире по меньшей мере 115 тысяч медицинских работников погибли из-за коронавирусной инфекции. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в понедельник, 24 мая.

— Хотя отчетность пока не полная, мы считаем, что по крайней мере 115 тысяч работников здравоохранения заплатили самой высокой ценой, защищая других, — сказал он.

Глава ВОЗ назвал работников здравоохранения настоящими героями. По его словам, медики во всем мире часто не имеют необходимого оборудования и лекарств, чтобы спасать других, а их труд недостаточно оплачен. При этом, заявил Гебрейесус, бывает, что условия для работы врачей не являются безопасными, передает РИА Новости.

Ранее в ВОЗ допустили отклонение в статистике по COVID-19 от реальной картины.

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