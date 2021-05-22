Более 13 тысяч мутаций COVID-19 обнаружили в России

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Ученые выявили более 13 тысяч мутаций коронавируса в России. Об этом заявил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Ринат Максютов в субботу, 22 мая.

— По состоянию на данный момент общими усилиями всех организаций в стране уже определено более семи тысяч полных геномов нового коронавируса. Из этих российских изолятов выявлено уже более 13 тысяч мутаций, — рассказал глава организации.

Большинство вариантов вируса, с точки зрения эпидемического процесса, не являются значимыми, добавил специалист. В большей степени обнаруживать будут те штаммы, которые обеспечивают повышенную заразность, приводит слова Максютова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что «Вектор» вышел на производство миллиона доз «ЭпиВакКороны» в месяц.

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