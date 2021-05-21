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Попова заявила об отсутствии штаммов, влияющих на течение COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Попова заявила об отсутствии штаммов, влияющих на течение COVID-19

Анастасия Колоскова

Здоровье

В настоящее время нет штаммов коронавируса, которые бы существенно влияли на течение заболевания. Об это заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Пока нет сегодня штамма, который бы очень сильно влиял на клиническое течение болезни или на эпидемиологические характеристики развивающего процесса. Таких штаммов на сегодняшний день нет, — рассказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила, что более серьезного внимание требуют бразильский, южноафриканский и британский варианты коронавируса. По словам Поповой, это не касается индийского штамма.

Глава Роспотребнадзора добавила, что существует предположение о более быстром распространении трех перечисленных штаммов, однако на практике это не подтвердилось. Так, во всех странах, которые приняли правильные противоэпидемические меры, ситуация с коронавирусом стабилизируется независимо от его варианта.

Ранее Попова заявила об эффективности российских вакцин против всех штаммов коронавируса.

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вакцинаАнна Поповакоронавирус
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