Попова заявила об эффективности российских вакцин против всех штаммов коронавируса

Фото: Правительство РФ

Эффективность вакцин российского производства против коронавирусной инфекции проверена на всех штаммах вируса. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

— От всех вариантов вируса сегодня российские вакцины защищают. Мы проверяем это очень тщательно, это проверяет «Вектор». Сегодня все варианты проверены, — рассказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что вакцинация от коронавируса идет во всех российских регионах. В стране были созданы три вакцины для профилактики COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее главный санитарный врач России заявила, что в стране отсутствуют новые опасные мутации COVID-19. В свою очередь в Министерстве здравоохранения РФ назвали ситуацию с коронавирусом в России напряженной.

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