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Попова заявила об эффективности российских вакцин против всех штаммов коронавируса
Фото: Правительство РФ

Попова заявила об эффективности российских вакцин против всех штаммов коронавируса

Анастасия Колоскова

Здоровье

Эффективность вакцин российского производства против коронавирусной инфекции проверена на всех штаммах вируса. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

— От всех вариантов вируса сегодня российские вакцины защищают. Мы проверяем это очень тщательно, это проверяет «Вектор». Сегодня все варианты проверены, — рассказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что вакцинация от коронавируса идет во всех российских регионах. В стране были созданы три вакцины для профилактики COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее главный санитарный врач России заявила, что в стране отсутствуют новые опасные мутации COVID-19. В свою очередь в Министерстве здравоохранения РФ назвали ситуацию с коронавирусом в России напряженной.

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вакцинаАнна Поповакоронавирус
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