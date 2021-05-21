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Попова заявила об отсутствии новых опасных мутаций COVID-19 в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Попова заявила об отсутствии новых опасных мутаций COVID-19 в России

Татьяна Плотникова

Общество

Роспотребнадзор осуществляет прогнозирование возможных дальнейших мутаций коронавирусной инфекции, при этом на территории нашей страны опасные мутации COVID-19 не выявлены. Об этом в четверг, 20 мая, рассказала руководитель ведомства, главный санитарный врач РФ Анна Попова.

Попова подчеркнула в эфире телеканала «Россия 1», что до настоящего времени «каких-то значимых рисков мы для себя не нашли».

Также глава Роспотребнадзора уточнила, что в Индии имеются преимущественно три варианта индийского коронавируса, один из них — со значимыми мутациями, однако в Россию он не попал.

При этом в России выявлено более 550 случаев британского штамма коронавируса. Десятки штаммов являются южноафриканскими и более 10 — индийскими.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>

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РоспотребнадзормутацияАнна Попова
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