Попова: В России не выявлено индийского типа COVID-19, имеющего значимые мутации

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В России нет индийского штамма коронавируса, который имеет значимые мутации. Об этом заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

— В Индии сегодня преимущественно три варианта индийского коронавируса, и один из них, который имеет значимые мутации и который пока требует изучения, такой в Россию не попал, его нет, — заявила глава Роспотребнадзора Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

Кроме того, Попова отметила, что в России выявлено более 550 случаев британского штамма коронавируса. Десятки штаммов являются южноафриканскими и более 10 — индийскими.

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