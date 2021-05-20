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Попова заявила, что российские вакцины защищают от всех штаммов COVID-19
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Попова заявила, что российские вакцины защищают от всех штаммов COVID-19

Кирилл Николаев

Общество

Российские вакцины защищают от всех штаммов коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 20 мая, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, российские тесты выявляют все варианты коронавируса. Также Попова отметила, что в России наблюдается тенденция на снижение ковидных пневмоний, однако заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) и гриппом сохраняется и даже усиливается.

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РоспотребнадзорАнна Поповакоронавирус
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