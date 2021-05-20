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Гинцбург рассказал, когда вакцину «Спутник V» могут начать исследовать на детях
Фото: Youtube /RT Россия

Гинцбург рассказал, когда вакцину «Спутник V» могут начать исследовать на детях

Кирилл Николаев

Здоровье

Исследования вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на детях может начаться в ближайшие недели. Об этом в четверг, 20 мая, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Министерства здравоохранения России Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24».

Он выразил надежду на то, что вакцина будет защищать детей как от существующих штаммов коронавируса, так и от тех, которые могут появиться.

На сегодняшний день в России есть три двухкомпонентные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В настоящее время препарат «Спутник V» зарегистрирован в 66 странах с населением свыше 3,2 миллиарда человек.

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вакцина«Спутник V»Александр Гинцбург
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