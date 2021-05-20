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Врач рассказала, почему пожилые люди легче переносят вакцинацию «Спутником V»
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Врач рассказала, почему пожилые люди легче переносят вакцинацию «Спутником V»

Евгения Владимирова

Здоровье

Главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева предположила, что пожилые люди переносят вакцинацию препаратом «Спутник V» легче из-за более слабого иммунного ответа.

Врач высказала свою гипотезу в ходе геронтологического конгресса, отвечая на вопрос о том, почему пожилые люди легче переносят вакцинацию указанным препаратом.

— На самом деле не совсем понятно, почему это так. Моя гипотеза состоит в том, что иммунный ответ в пожилом возрасте в ответ на введение антигенов... не является таким бурным, как в молодом возрасте, — приводит слова Ткачевой РИА Новости.

Врач отметила, что редкие осложнения в виде головной боли, кратковременного повышения температуры или неприятных ощущений в месте инъекции появляются только у молодых людей из-за активного иммунного ответа, который в старшем возрасте становится менее выраженным.

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