Врач рассказала, почему пожилые люди легче переносят вакцинацию «Спутником V»

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Главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева предположила, что пожилые люди переносят вакцинацию препаратом «Спутник V» легче из-за более слабого иммунного ответа.

Врач высказала свою гипотезу в ходе геронтологического конгресса, отвечая на вопрос о том, почему пожилые люди легче переносят вакцинацию указанным препаратом.

— На самом деле не совсем понятно, почему это так. Моя гипотеза состоит в том, что иммунный ответ в пожилом возрасте в ответ на введение антигенов... не является таким бурным, как в молодом возрасте, — приводит слова Ткачевой РИА Новости.

Врач отметила, что редкие осложнения в виде головной боли, кратковременного повышения температуры или неприятных ощущений в месте инъекции появляются только у молодых людей из-за активного иммунного ответа, который в старшем возрасте становится менее выраженным.

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