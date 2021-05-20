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Кабмин предложил включить вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Кабмин предложил включить вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Правительство России предложило включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок. Об этом рассказал глава кабмина Михаил Мишустин в четверг, 20 мая, во время заседания.

По словам премьер-министра, вакцинация от COVID-19 должна продолжаться до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет.

— Для этого правительство предлагает включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок, — сказал Михаил Мишустин.

Он пояснил, что соответствующие изменения в закон об иммунопрофилактике уже готовы, передает РИА Новости.

Глава правительства также добавил, что у россиян по-прежнему будет возможность бесплатно получать прививку. Для этого кабмин дополнительно выделит более 26 миллиардов рублей.

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