Кабмин предложил включить вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок

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Правительство России предложило включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок. Об этом рассказал глава кабмина Михаил Мишустин в четверг, 20 мая, во время заседания.

По словам премьер-министра, вакцинация от COVID-19 должна продолжаться до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет.

— Для этого правительство предлагает включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок, — сказал Михаил Мишустин.

Он пояснил, что соответствующие изменения в закон об иммунопрофилактике уже готовы, передает РИА Новости.

Глава правительства также добавил, что у россиян по-прежнему будет возможность бесплатно получать прививку. Для этого кабмин дополнительно выделит более 26 миллиардов рублей.

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