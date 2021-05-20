Мурашко рассказал о сроках введения «Спутника Лайт» в гражданский оборот

Фото: пресс-служба Совфеда

Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» поступит в гражданский оборот через три недели. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в четверг, 20 мая.

— Три недели, — сказал министр в ответ на вопрос о том, через какое время «Спутник Лайт» будет введен в гражданский оборот, сообщает РИА Новости.

Напомним, вакцина «Спутник Лайт» стала четвертым препаратом, созданным в России для борьбы с коронавирусом. На сегодняшний день в стране есть три двухкомпонентные вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее ФАС России определила отпускную цену на вакцину от коронавируса «Спутник Лайт».

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