Песков заявил, что Кремль не планирует обязывать россиян прививаться от COVID-19

Фото: Администрация президента РФ

Кремль не прорабатывает вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать вакцинацию от коронавируса в России обязательной. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков в среду, 19 мая.

— Нет, в настоящий момент так вопрос не стоит. В предметном плане никаких действий в этом плане не выполняется, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев заявлял, что иногда в интересах государства для защиты населения такие решения могут носить обязательный характер.

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