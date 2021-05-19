Песков заявил, что Кремль не планирует обязывать россиян прививаться от COVID-19
Кремль не прорабатывает вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать вакцинацию от коронавируса в России обязательной. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков в среду, 19 мая.
— Нет, в настоящий момент так вопрос не стоит. В предметном плане никаких действий в этом плане не выполняется, — приводит слова Пескова РИА Новости.
Напомним, заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев заявлял, что иногда в интересах государства для защиты населения такие решения могут носить обязательный характер.
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