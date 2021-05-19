Египет договорился о поставке российской вакцины «Спутник V»

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В Египте достигли договоренностей о поставке российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом рассказали в правительстве Египта в среду, 19 мая.

Уточняется, что поставки российского препарата будут осуществлять последовательно до конца 2021 года. Кроме того, Египет объявил о соглашении на поставку вакцины от компании Johnson & Johnson.

В апреле сообщалось, что египетская компания планирует организовать в стране производство более 40 миллионов доз вакцины «Спутник V» в год, пишет РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш рассказал, что процесс признания Всемирной организацией здравоохранения вакцины «Спутник V» против коронавируса идет, ООН приветствует это. Также Гутерреш заявил о желании ООН воспользоваться «Спутником V».

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