Центр имени Гамалеи разрешил производство «Спутника V» в Сербии

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Центр имени Гамалеи одобрил качество пробной вакцины от коронавируса «Спутник V», которую изготовили в Сербии, и разрешил ее дальнейшее производство. Об этом рассказал глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович.

Уточняется, что пробная версия препарата была изготовлена в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак».

В пресс-службе Поповича подчеркнули, что Сербия станет первой страной, где стартует производство российского препарата.

— Это большая новость для Сербии. Наша страна снова станет сильной в производстве вакцин, а это сейчас все равно что иметь самое мощное оружие, которым вы защищаете безопасность своих граждан, — отметил Попович.

По его словам, в течение двух недель в Сербию поступят необходимые для массового производства вакцины субстанции. Попович добавил, что излишки препарата будут направлять в другие нуждающиеся страны Европы.

Директор центра Александр Гинцбург поблагодарил Сербию за доверие к российскому препарату и напомнил, что его эффективность составляет более 94 процентов, пишет ТАСС.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш рассказал, что процесс признания Всемирной организацией здравоохранения вакцины «Спутник V» против коронавируса идет, ООН приветствует это. Также Гутерреш заявил о желании ООН воспользоваться «Спутником V».

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