Привитым одобренными Брюсселем вакцинами туристам разрешили въезд в ЕС

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В страны Евросоюза смогут въезжать туристы из третьих стран, если они прошли вакцинацию от коронавируса препаратами, которые одобрил Брюссель. Об этом рассказал представитель Еврокомиссии.

По его словам, ЕС будет ослаблять ограничения на въезд, которые ранее вводились из-за пандемии коронавируса. В частности, в Совете ЕС призвали страны, которые входят в Евросоюз, разрешить иностранцам въезд при вакцинации одобренными Брюсселем препаратами.

Кроме того, ЕС увеличил число государств, для которых вновь откроют границы при условии взаимности. В обновленный список добавили Австралию, Израиль, Китай, Руанду, Новую Зеландию, Сингапур, Таиланд и Южную Корею.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило для применения членами ЕС такие вакцины от коронавируса, как AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson, пишет РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш рассказал, что процесс признания Всемирной организацией здравоохранения вакцины «Спутник V» против коронавируса идет, ООН приветствует это. Также Гутерреш заявил о желании ООН воспользоваться «Спутником V».

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