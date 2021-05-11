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Гутерреш заявил о желании ООН воспользоваться вакциной «Спутник V»
Фото: sputnikvaccine.com

Гутерреш заявил о желании ООН воспользоваться вакциной «Спутник V»

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Организация объединенных наций хотела бы использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», чтобы прививать своих сотрудников, но ожидает, когда препарат будет одобрен ВОЗ. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во вторник, 11 мая.

Ранее, выступая на Генассамблее ООН в сентябре прошлого года, президент России Владимир Путин предложил бесплатно предоставить «Спутник V» сотрудникам организации. Там сообщили, что изучат предложение российского лидера и пояснили, что находятся в контакте по этому вопросу с ВОЗ.

— Прежде всего, многие сотрудники ООН уже получили вакцину «Спутник», а именно в Российской Федерации. И мы хотели бы иметь возможность пользоваться ею сами, но ожидаем одобрения Всемирной организации здравоохранения, — цитирует Антониу Гутерреша РИА Новости.

Ранее специалист ВОЗ заявил, что оценка безопасности российского препарата от коронавируса «Спутник V» может быть дана в конце июня или в июле.

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ООНкоронавирус«Спутник V»
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