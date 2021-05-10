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РФПИ: Сан-Марино победило коронавирус благодаря российской вакцине «Спутник V»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

РФПИ: Сан-Марино победило коронавирус благодаря российской вакцине «Спутник V»

Илья Ашуров

Внешняя политика

В Сан-Марино смогли победить коронавирус благодаря вакцинации населения российской вакциной «Спутник V». Об этом в понедельник, 10 мая, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Уточняется, что Сан-Марино стала первой страной в Европе, которой удалось снизить уровень заболеваемости COVID-19 до нуля.

— Благодаря «Спутнику V» в Сан-Марино проведена самая успешная кампания по вакцинации в Европе: средняя дневная заболеваемость в государстве за семь дней в пересчете на 1 миллион населения за 3–9 мая более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС, — говорится в тексте сообщения.

Также в РФПИ отметили, что вакцинация российским препаратом сократила смертность от коронавируса в стране на Апеннинском полуострове до нуля.

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вакцинафонд«Спутник V»
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