РФПИ: Сан-Марино победило коронавирус благодаря российской вакцине «Спутник V»

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Сан-Марино смогли победить коронавирус благодаря вакцинации населения российской вакциной «Спутник V». Об этом в понедельник, 10 мая, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Уточняется, что Сан-Марино стала первой страной в Европе, которой удалось снизить уровень заболеваемости COVID-19 до нуля.

— Благодаря «Спутнику V» в Сан-Марино проведена самая успешная кампания по вакцинации в Европе: средняя дневная заболеваемость в государстве за семь дней в пересчете на 1 миллион населения за 3–9 мая более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС, — говорится в тексте сообщения.

Также в РФПИ отметили, что вакцинация российским препаратом сократила смертность от коронавируса в стране на Апеннинском полуострове до нуля.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Владимир Путин рассказал о хорошем уровне антител после прививки от COVID-19