«Спутник V» вошел в тройку самых популярных вакцин от COVID-19 в Чехии
Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» входит в тройку препаратов, которыми хотели бы воспользоваться жители Чехии. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного в среду, 12 мая, опроса CVVM и Median.
Среди участников исследования 14 процентов изъявили желание вакцинироваться российским «Спутником V». Однако препарат пока не получил официального одобрения Европейского агентства лекарственных средств, поэтому в Чехии его не применяют.
При этом 58 процентов респондентов заявили, что готовы сделать прививку препаратом Pfizer/BioNTech, 17 процентов высказались в пользу вакцины Johnson&Johnson.
Кроме того, от 12 процентов до одного процента опрошенных называли вакцины Moderna, AstraZeneca и Sinopharm, сообщает РИА Новости.
Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш рассказал, что процесс признания Всемирной организации здравоохранения вакцины «Спутник V» против коронавируса идет, ООН приветствует это. Также Гутерреш заявил о желании ООН воспользоваться «Спутником V».
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