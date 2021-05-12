ООН заявила, что приветствует признание ВОЗ вакцины «Спутник V»
Процесс признания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вакцины «Спутник V» против коронавируса идет. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш в среду, 12 мая.
— Мы, конечно, приветствовали бы признание ВОЗ вакцины «Спутник V». Я знаю, что такой процесс идет, — рассказал глава ООН.
Российская вакцина — один из ключевых компонентов, который позволит решить проблему вакцинации, приводит слова Гутерреша РИА Новости.
Ранее Гутерреш заявил о желании ООН воспользоваться «Спутником V».
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