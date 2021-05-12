ООН заявила, что приветствует признание ВОЗ вакцины «Спутник V»

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Процесс признания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вакцины «Спутник V» против коронавируса идет. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш в среду, 12 мая.

— Мы, конечно, приветствовали бы признание ВОЗ вакцины «Спутник V». Я знаю, что такой процесс идет, — рассказал глава ООН.

Российская вакцина — один из ключевых компонентов, который позволит решить проблему вакцинации, приводит слова Гутерреша РИА Новости.

Ранее Гутерреш заявил о желании ООН воспользоваться «Спутником V».

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