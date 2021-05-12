Лавров заявил, что Россия готова сотрудничать с производителями вакцин от COVID-19

Фото: МИД РФ

Россия открыта к сотрудничеству с другими производителями вакцин от коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров в среду, 12 мая.

— Конечно, мы всячески открыты к сотрудничеству с другими производителями вакцин, не раз это подчеркивали. И если с их стороны будет проявлен аналогичный интерес, я думаю, может получиться очень позитивный процесс взаимодействия, — приводит слова Лаврова РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что Ангола одобрила использование вакцины «Спутник Лайт» от COVID-19.

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