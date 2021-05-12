Ангола одобрила использование вакцины «Спутник Лайт» от COVID-19

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Ангола одобрила применение российской вакцины «Спутник Лайт» от коронавируса. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) в среду, 12 мая.

Отмечается, что это решение было принято министерством здравоохранения республики, сообщает ТАСС.

Ранее Министерство здравоохранения России зарегистрировало однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Эффективность препарата составила 79,4 процента с двадцать восьмого дня после получения иммунизации. Кроме того, исследования Центра имени Гамалеи показали, что новая вакцина эффективна от всех новых штаммов коронавируса.

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