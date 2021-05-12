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Более 640 тысяч случаев COVID-19 выявили в мире за сутки
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Более 640 тысяч случаев COVID-19 выявили в мире за сутки

Иван Юминов

Здоровье

За последние сутки зафиксировали 643 тысячи случаев коронавируса в мире. Это следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду, 12 мая.

Число летальных исходов составило 11 726. Более половины новых случаев пришлось на Юго-Восточную Азию — 370 198, на втором месте находится Европа — 106 190, тройку замыкает Северная и Южная Америка — 105 311, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что Ангола одобрила использование вакцины «Спутник Лайт» от COVID-19.

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