Более 640 тысяч случаев COVID-19 выявили в мире за сутки

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

За последние сутки зафиксировали 643 тысячи случаев коронавируса в мире. Это следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду, 12 мая.

Число летальных исходов составило 11 726. Более половины новых случаев пришлось на Юго-Восточную Азию — 370 198, на втором месте находится Европа — 106 190, тройку замыкает Северная и Южная Америка — 105 311, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что Ангола одобрила использование вакцины «Спутник Лайт» от COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Мурашко: Около 33 миллионов доз вакцины от COVID-19 уже произведено в России