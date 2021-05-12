Мурашко: Около 33 миллионов доз вакцины от COVID-19 уже произведено в России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Министр здравоохранения России заявил, что было произведено около 33 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

— Выпущено 33 миллиона, — сообщил Мурашко.

Напомним, ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил о начале разработки мощного «санитарного щита», который позволит свести к минимуму проникновение в страну опасных инфекций.

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