Мурашко: Около 33 миллионов доз вакцины от COVID-19 уже произведено в России
Министр здравоохранения России заявил, что было произведено около 33 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.
— Выпущено 33 миллиона, — сообщил Мурашко.
Напомним, ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил о начале разработки мощного «санитарного щита», который позволит свести к минимуму проникновение в страну опасных инфекций.
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